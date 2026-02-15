Pronostico Empoli-Reggiana | Dionisi salva la panchina

Dionisi rischia di perdere la panchina dopo la sconfitta dell’Empoli contro la Reggiana. La squadra toscana ha perso per 2-1, lasciando aperte molte domande sul futuro dell’allenatore. La partita si gioca oggi, e il risultato potrebbe decidere il suo destino.

Empoli-Reggiana è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico O vince o rischia il posto. Dionisi, dopo la sconfitta in casa contro la Juve Stabia nel turno infrasettimanale, non è sicuro di rimanere in sella alla panchina dell’Empoli. Anche perché la classifica è davvero cortissima, soprattutto se si guarda dietro. E nessuno immaginava che i toscani potessero rischiare così tanto nel corso di questa annata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Eppure le cose non stanno andando per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La partita tra Reggiana e Mantova si gioca oggi per la ventiquattresima giornata di Serie B.

