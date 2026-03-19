All’Olimpico il ko di Immobile ma altri ricordi felici Wesley | Che duello con Berna
All’Olimpico si è conclusa con una sconfitta per l’attaccante, ma ci sono stati anche momenti positivi. Durante la partita tra Roma e Bologna, valida per l’Europa League, Wesley ha affrontato Berna in un confronto acceso. La sfida tra le due squadre italiane si è disputata sotto le luci della notte europea, portando con sé tensione e determinazione.
Roma-Bologna, atto europeo. Una partita nella partita, perché di derby italiano si tratta seppur disputato sulle note e nella notte di Europa League, ma soprattutto una partita mai banale. Quando giallorossi e rossoblù si incontrano e si scontrano c’è sempre qualcosa in palio o un passaggio decisivo della stagione. Almeno è così da qualche anno a questa parte, specialmente quando Freuler e compagni arrivano all’Olimpico. Come nella passata stagione quando un Bologna ancora alla ricerca di sé stesso era uscito vittorioso dalla Capitale, un successo che aveva anche provocato l’esonero di Juric e l’arrivo in panchina di Claudio Ranieri, mossa che poi avrebbe portato alla cavalcata europea dei giallorossi e di conseguenza anche all’incrocio che andrà in scena questa sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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