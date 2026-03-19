All’Olimpico il ko di Immobile ma altri ricordi felici Wesley | Che duello con Berna

All’Olimpico si è conclusa con una sconfitta per l’attaccante, ma ci sono stati anche momenti positivi. Durante la partita tra Roma e Bologna, valida per l’Europa League, Wesley ha affrontato Berna in un confronto acceso. La sfida tra le due squadre italiane si è disputata sotto le luci della notte europea, portando con sé tensione e determinazione.