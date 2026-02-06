È uno dei Carnevali più famosi del Lazio | Ronciglione si prepara alla grande festa

Questa mattina Ronciglione si mette in moto per il suo famoso Carnevale. Le strade si riempiono di maschere colorate e carri allegorici, pronti a sfilare tra la gente. La città si prepara a una festa che richiama visitatori da tutta la regione e oltre. La tradizione si rinnova e si respira un’aria di festa e allegria, mentre si aspetta il grande momento delle sfilate e dei festeggiamenti.

Sembra ieri che stavamo festeggiando Natale e siamo ormai praticamente alla fine del mese di gennaio, in quel momento che ci avvia verso gli ultimi giorni dell’inverno e in cui da lontano si intravede già la Pasqua: stiamo parlando di Carnevale, ovviamente, e di una delle feste più grandi del Lazio, quella di Ronciglione. Le sue strade, anno dopo anno, si riempiono di musica, colori e rituali che sembrano uscire da un’altra epoca e che – oltre il folklore – sono in grado di trasfomrare la Tuscia in un piccolo universo parallelo. Un Carnevale “lungo” quasi tre settimane: date, sfilate e atmosfera da grande evento a Ronciglione.🔗 Leggi su Funweek.it

