A Catanzaro, un ricorso presentato al Tar riguarda la validità di un'elezione al Consiglio provinciale. La causa nasce dal ritrovamento di una scheda elettorale sbarrata, che potrebbe influenzare il risultato delle elezioni del 28 marzo. La scheda, trovata tra quelle in fase di scrutinio, ha portato alla sospensione temporanea delle operazioni di voto e alla richiesta di verifiche da parte dei giudici amministrativi. La situazione tiene sotto attenzione gli atti già definiti.

Un ricorso presentato al Tar mette in discussione la validità dell’elezione di Lidia Vescio per il Consiglio provinciale di Catanzaro, a seguito del ritrovamento di una scheda elettorale che potrebbe determinare un ribaltamento dei risultati dello spoglio avvenuto il 28 marzo scorso. La contestazione, mossa da Maria Gigliotti, punta a invalidare un voto che secondo i legali della ricorrente presenta segni di riconoscimento tali da renderlo nullo. Il dettaglio tecnico che scuote gli esiti delle elezioni provinciali. Al centro della disputa legale si trova una scheda appartenente alla categoria dei Comuni tra i 30.001 e i 100.000 abitanti, caratterizzata dal colore verde e con un peso ponderato pari a 603. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, mistero al Tar: la scheda sbarrata che stravolge il voto

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Si parla di: Rassegna stampa 02-04-2026 edizioni Calabria.

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