Dopo il successo della serie Netflix, cresce l’attesa per un videogioco dedicato a One Piece. La popolarità del manga e dell’anime si riflette anche nella richiesta di un titolo che possa soddisfare i fan più appassionati. Le aziende coinvolte stanno lavorando per sviluppare un videogioco che renda giustizia alla saga, mantenendo alta l’attenzione sul progetto.

La popolarità di One Piece continua a crescere con il passare degli anni e la serie Netflix ha ulteriormente allargato la fan base: è il momento giusto per un videogame di valore su questa licenza, chi potrebbe realizzare un videogame all’altezza della saga creata da Eiichiro Oda? In questi giorni tantissimi utenti Netflix stanno facendo la conoscenza per la prima volta di personaggi iconici della saga One Piece come la Principessa Vive, Nico Robin, Chopper, Ace e Crocodile. Questi personaggi partoriti dalla penna di Eiichiro Oda hanno avuto nel corso del manga più o meno spazio, ma tutti loro sono rimasti impressi nella memoria dei fan, poiché protagonisti insieme di una delle saghe più belle del fumetto giapponese. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - One Piece, dopo il successo della serie Netflix cresce la voglia di un videogame all’altezza della saga

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