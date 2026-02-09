Nella Liga, Barça e Real Madrid continuano a allungare in classifica. L’Atletico Madrid ha perso punti e ora il campionato sembra più una corsa tra i due grandi di Spagna. I colchoneros sono stati battuti dal Betis, e questo ha lasciato più spazio alle due big. La lotta per il titolo si fa sempre più chiara: solo loro due sembrano avere chance di alzare il trofeo.

Barcellona (Spagna) 9 febbraio 2026 – L' Atletico Madrid rallenta e allora il titolo diventa un affare solo per due squadre. Barcellona e Real Madrid continuano a vincere e ormai sono le uniche in grado di potersi contendere il titolo de La Liga 2025-26. Ora sono ben 12 i punti che separano le prime due da tutte le inseguitrici in questo eterno tango a due per il titolo di campioni di Spagna. Il Betis ritrova tranquillità al quinto posto, mentre dietro rinviato lo scontro salvezza tra Rayo Vallecano e Real Oviedo per il campo impraticabile dei madrileni. L'esito delle partite del weekend. Il weekend di calcio spagnolo comincia dalla Galizia, dove arriva la prima sorpresa del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Liga: Barça e Real scappano, il titolo è affar loro, Atletico battuto dal Betis

Approfondimenti su Barcellona Real

Nel turno infrasettimanale della Liga, il Real Madrid subisce una sconfitta contro il Celta Vigo, mentre il Barcellona allunga il vantaggio a quattro punti.

Il primo weekend di calcio in Liga 2026 ha visto il Barcellona superare con successo la prova del nove, mentre il Real Madrid ha ottenuto una vittoria importante contro il Betis.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

REMUNTADA BARÇA, spettacolo al CAMP NOU: Barcellona-Atletico Madrid 3-1 | La Liga | DAZN Highlights

Ultime notizie su Barcellona Real

Argomenti discussi: Il Barcellona continua a vincere, Maiorca sconfitto 3-0; Il Barcellona e Lamine Yamal non si fermano più: 3-0 al Maiorca e +4 sul Real; Barcellona Maiorca, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Vinicius e Mbappé rispondono al Barça e tutti gli altri gol LALIGA EA SPORTS.

La Liga: Barça e Real scappano, il titolo è affar loro, Atletico battuto dal BetisLe prime due vincono ancora e allungano sul resto del gruppo, rinviata per campo inadatto e impraticabile la sfida salvezza tra Rayo Vallecano e Real Oviedo ... sport.quotidiano.net

Sciopero contro Villarreal-Barça a Miami: la Liga porta i calciatori in tribunaleSi accende lo scontro in Spagna, dopo la decisione dei giocatori di fermarsi per 15 secondi come gesto di protesta contro il piano della Liga di far giocare una gara negli USA. calcioefinanza.it

#ASRoma Quando Zaragoza stupiva il Barça: le fiammate dell'attaccante della Roma Il nuovo arrivato in casa Roma ha già mostrato tutte le sue qualità nel suo passato in Liga. 3 anni fa i 2 gol coi blaugrana, poi l'incisività nel poker dell'Osasuna" (GETTY IMA facebook