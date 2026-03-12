Il 25 aprile si è svolto un corteo a cui hanno partecipato rappresentanti della Brigata Ebraica, con alcune richieste specifiche da parte di Arci. Durante la manifestazione, è stata sottolineata la presenza della stella di David gialla, considerata simbolo di benvenuto, mentre è stata esclusa quella azzurra. La questione delle bandiere ha suscitato discussioni tra i partecipanti, evidenziando le preferenze sul simbolismo presente nel corteo.

La stella di David il 25 Aprile "è la benvenuta", purché sia quella gialla, e non azzurra, in campo bianco con strisce verticali, non orizzontali. Insomma, per la bandiera di Israele non c’è posto nel corteo (che ogni anno si riempie, peraltro, di bandiere della Palestina) secondo Maso Notarianni, presidente dell’ Arci Milano che ha esposto la sua idea in una lettera aperta sui suoi social, indirizzata, tra gli altri, alla Comunità ebraica. Notarianni non si schiera con coloro che, puntualmente e da ben prima del 7 ottobre 2023, fischiano la Brigata Ebraica al corteo, anzi: "Il 25 Aprile è la festa di tutti gli italiani e le italiane che credono nei valori della libertà, della democrazia e della pace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brigata Ebraica e corteo del 25 Aprile. Arci: benvenuti senza bandiera d’Israele

25 aprile, Arci Milano: "No alle bandiere di Israele al corteo. Brigata Ebraica benvenuta"Milano, 11 marzo 2026 – Il presidente di Arci Milano Maso Notarianni in una lettera aperta (destinata a scatenare polemiche) alla Comunità ebraica...

Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia: la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile

25 aprile, Arci Milano: No alle bandiere di Israele al corteo. Brigata Ebraica benvenuta. La risposta: Richiesta irricevibile. Lettera aperta del presidente Maso Notarianni: Nessuna tensione deve offuscare la memoria di chi ha lottato per la nostra libertà

Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia: la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile. Si accende la polemica a Milano per il prossimo corteo della Liberazione: la proposta dell'Arci divide. Romano (Museo Brigata ebraica): Le bandiere della Brigata sono diventate quelle dello Stato di Israele