L’OLIMPO LETTERARIO | Premio Pulitzer

Il Premio Pulitzer è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo della letteratura e del giornalismo. Viene assegnato ogni anno negli Stati Uniti a scrittori, giornalisti e testate che si sono distinti per eccellenza nel loro campo. La cerimonia di consegna si svolge a New York, attirando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Il premio viene assegnato in diverse categorie, tra cui narrativa, saggistica e giornalismo investigativo.

Dopo aver esplorato insieme, nella guida ai grandi premi letterari della rubrica L'Olimpo Letterario, i riconoscimenti che formano il panorama culturale internazionale e Italiano, è impossibile non soffermarsi su uno dei nomi più iconici e influenti al mondo: il Premio Pulitzer. Più che un semplice premio, il Pulitzer è un termometro culturale. Ogni anno ci mostra l'America nelle sue tensioni, nelle sue evoluzioni, nei suoi sogni attraverso il giornalismo, la narrativa, la musica e il teatro. È il punto d'incontro tra informazione e letteratura, tra cronaca e racconto. Che cos'è il Premio Pulitzer. Il Premio Pulitzer è un riconoscimento statunitense assegnato annualmente per opere di giornalismo, narrativa, saggistica, teatro e musica.