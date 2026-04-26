Dopo un vertice tra i membri della maggioranza, la Lega ha presentato una richiesta per sospendere il Patto di stabilità, provocando una divisione tra i partiti che la sostengono. Mentre la Lega insiste sulla necessità di questa misura, i rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia hanno espresso cautela, frenando le proposte avanzate. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare le regole economiche europee senza creare ulteriori tensioni all’interno dell’esecutivo.

La richiesta di sospendere il Patto di stabilità apre una crepa nella maggioranza. Dopo il vertice europeo informale di Cipro, dove Giorgia Meloni ha chiesto senza successo maggiore flessibilità per affrontare la crisi energetica legata alla guerra in Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz, il centrodestra si ritrova diviso sulla linea da tenere con Bruxelles. La Lega spinge per una rottura più netta, arrivando a evocare anche l’ipotesi di un abbandono unilaterale del Patto. Fratelli d’Italia e Forza Italia, invece, invitano alla prudenza e chiedono di evitare fughe in avanti. A muovere per primo è Claudio Borghi, senatore del...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Patto di stabilità, la Lega strappa e agita la maggioranza: FdI e Forza Italia frenano

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