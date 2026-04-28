La Lega Giovani sulla sala consiliare di Spoltore intitolata a Matteotti | Serve rispetto per cittadini e consiglio comunale

La Lega Giovani Pescara ha commentato le procedure seguite dall'amministrazione comunale di Spoltore per l'intitolazione della sala consiliare a Matteotti, evidenziando una preoccupazione riguardo al rispetto delle modalità adottate. La questione ha attirato l'attenzione pubblica, coinvolgendo anche la Lega Giovani locale, che ha richiesto più attenzione nei confronti dei cittadini e del consiglio comunale.

La Lega Giovani Pescara esprime forte preoccupazione per le modalità con cui l'amministrazione comunale di Spoltore sta portando avanti l'iter di intitolazione della sala consiliare. «La sala consiliare», evidenzia, «rappresenta il cuore della vita democratica cittadina, la “Casa di tutti i.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Intitolata a Giacomo Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore [FOTO]Da giovedì 23 aprile la sala consiliare del Comune di Spoltore è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti: figura centrale della storia politica... Castigliego (Pd): "Giusto intitolare a Matteotti la sala consiliare del Comune di Spoltore"«L’intitolazione della sala consiliare di Spoltore a Giacomo Matteotti rappresenta una grande notizia e una scelta dal forte valore simbolico e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuovi volti per la Lega: Giovani con idee chiare; Lega Giovani, Mauri e Brembi: Basta patto di stabilità UE. Difendiamo le nostre industrie; Sono 3.200 lettere in progetto che lega giovani e anziani di 22 Rsa di Firenze; Lega Giovani: Convinto sostegno a Patriciello sul Comune di Campobasso. Aggressione con la siringa al parco di Lammari, la Lega Giovani: Se Comune non fa qualcosa faremo le rondeIl segretario Taddei e il direttivo provinciale: Non permetteremo che i nostri luoghi diventino ghetti in mano a sbandati ... luccaindiretta.it Lega Giovani, Rinaldi guiderà il gruppo emilianoSi è svolto sabato all’Hotel Regency di Bologna, il Congresso della Lega Giovani Emilia, che ha portato all’elezione del nuovo coordinatore regionale del movimento giovanile del partito. Si tratta del ... ilrestodelcarlino.it Aggressione con la siringa al parco di Lammari, la Lega Giovani: “Se Comune non fa qualcosa faremo le ronde” facebook