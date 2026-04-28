I festeggiamenti sono continuati fino a tarda notte per celebrare la promozione della Lampo Meridien in Eccellenza. La squadra ha ottenuto il risultato che sperava, ma sul campo si chiede ancora certezza e garanzie per mantenere il livello raggiunto. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, mentre le discussioni sui prossimi passi continuano tra dirigenti e allenatori.

Sono andati avanti fino a tarda notte i festeggiamenti per la promozione in Eccellenza della Lampo Meridien. La squadra e tutto lo staff tecnico al ritorno della trasferta di Luco sono stati attesi e poi acclamati nella piazza centrale di Lamporecchio, al Bar Sandro Vero, proseguendo poi la festa in un’altra sede. Il presidente operativo Elio Rinaldi, che insieme al presidente onorario Leandro Fabiani e al vicepresidente Gianfranco Pancani rappresenta il vertice della società, è molto soddisfatto del risultato conseguito, frutto di un grande lavoro programmato in estate e portato avanti con estrema dedizione nei mesi, ma guarda già al futuro del club.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Lampo Meridien in trionfo. Eccellenza sì, ma su quale campo?: "Chiediamo garanzie per rimanere"

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