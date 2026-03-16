Promozione Lampo Meridien in giornata no Il vantaggio si assottiglia a -5

Nella partita tra Lampo Meridien e Montignoso, terminata con il risultato di 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nel tempo regolamentare. La formazione del Lampo Meridien ha schierato in campo Pratelli, Dianda, Nencini, Boghean, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi e Di Vito, con alcune sostituzioni nel secondo tempo. Il vantaggio del Lampo Meridien si riduce ora a cinque punti in classifica.

LAMPO MERIDIEN 0 MONTIGNOSO 0 LAMPO MERIDIN: Pratelli, Dianda (32’ Notarelli), Nencini, Boghean (30’ st Chiavacci), Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (20’ st Mercugliano), Di Vito (43’ st Ferrucci L.), Chicchiarelli (24’ st Bibaj). A disp. D’Angelo, Fresta, Attinasi, Niccolò Ferrucci. All. Benesperi. MONTIGNOSO: Tognoni, Giannantoni, Bonuccelli, Biagini, De Angeli, Vannucci, Piscopo, Grasselli, Bertucelli, Vignali (45’ st Favret), Bologna (31’ st Donati). A disp. Ristighi, Matrizi, Gorreri, Parma. Del Padrone, Lorenzini All. Ricci. Arbitro: Subhan di Pontedera. Il Lampo Meridien non è andato oltre il pari a reti bianche nella partita casalinga giocata contro il Montignoso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Lampo Meridien in giornata no. Il vantaggio si assottiglia a -5 Articoli correlati Promozione. La Lampo Meridien si riaccende. San Piero a Sieve messo koLAMPO MERIDIEN 2 SAN PIERO A SIEVE 1 LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Notarelli, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Di... Calcio promozione. La capolista Lampo Meridien affronta in trasferta il CubinoLa venticinquesima giornata del girone A di Promozione propone la capolista Lampo Meriden in trasferta (ore 15) sul campo del Cubino. Una selezione di notizie su Lampo Meridien Temi più discussi: Promozione: pareggiano Lampo Meridien e Casalguidi, Ponte KO; PROMOZIONE Girone A; Calcio promozione. La capolista Lampo Meridien affronta in trasferta il Cubino; Promozione: pareggiano Lampo Meridien e Ponte, Casalguidi KO. Promozione: pareggiano Lampo Meridien e Ponte, Casalguidi KONel 25° turno di Promozione la capolista Lampo pareggia in extremis col Cubino. Reti bianche a Ponte Buggianese, il Casalguidi cade in casa ... pistoiasport.com Lampo Meridien In porta arriva PratelliIl sostituto di Lampignano pronto per il Montelupo. Oggi San Marco Avenza-Ponte Buggianese, domani Firenze Ovest-Casalguidi ... lanazione.it Avanti Lampo Meridien. Emergenza alle spalle x.com Coppa Italia Promozione – Lampo Meridien-Audax Rufina alle 20.45 - facebook.com facebook