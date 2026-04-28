La guerra lungo l' asse Bari-Foggia sugli steward allo Zaccheria | Qui comandiamo noi
Nella zona tra Bari e Foggia si è sviluppato un conflitto legato alla gestione della sicurezza nello stadio Pino Zaccheria. Si parla di minacce e di accuse di estorsione tra gruppi rivali che si contendono il controllo degli steward e delle operazioni all’interno dell’impianto. Le autorità stanno monitorando la situazione, che si presenta come un vero e proprio braccio di ferro tra le diverse fazioni coinvolte.
Un intreccio di minacce, presunte estorsioni e un braccio di ferro per il controllo della sicurezza all'interno dello stadio Pino Zaccheria. È questo lo spaccato cristallizzato nelle carte dell'ordinanza con cui il 27 aprile, il Giudice per le Indagini Preliminari Mario De Simone ha rigettato la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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