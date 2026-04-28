La guerra lungo l' asse Bari-Foggia sugli steward allo Zaccheria | Qui comandiamo noi

Nella zona tra Bari e Foggia si è sviluppato un conflitto legato alla gestione della sicurezza nello stadio Pino Zaccheria. Si parla di minacce e di accuse di estorsione tra gruppi rivali che si contendono il controllo degli steward e delle operazioni all’interno dell’impianto. Le autorità stanno monitorando la situazione, che si presenta come un vero e proprio braccio di ferro tra le diverse fazioni coinvolte.