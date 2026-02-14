Quando la musica unisce l’Italia | il messaggio del Capo dello Stato

Il Capo dello Stato ha incontrato il cast di Sanremo al Quirinale, creando un momento storico per la musica italiana. La visita, motivata dall’importanza del Festival, ha visto artisti e autorità condividere aneddoti e emozioni davanti alle telecamere. Durante l’incontro, sono stati scambiati ricordi che risalgono alle prime esibizioni sul palco e momenti di grande entusiasmo tra il pubblico.

. Un incontro senza precedenti tra le massime autorità e i protagonisti della musica italiana svela aneddoti inediti e momenti di profonda commozione collettiva durante la visita ufficiale del cast di Sanremo al Quirinale. L’evento storico di Sanremo al Quirinale segna un momento senza precedenti per la musica italiana, che finalmente entra nel cuore pulsante delle istituzioni. Durante la mattinata romana, Sergio Mattarella ha ricevuto al Colle Carlo Conti, Laura Pausini e i protagonisti della prossima edizione della kermesse, trasformando un incontro istituzionale in una celebrazione dell’identità nazionale.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Nella serata di ieri, quasi 11 milioni di italiani hanno seguito in TV il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella.

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato le atlete e gli atleti della Nazionale italiana.

Sport & Pace: all’ONU la vigilia della “Olympic Truce” per Milano-Cortina 2026

Quando la musica è inclusione e solidarietàEMPOLIMusica, inclusione e solidarietà. Musica che unisce, emoziona e fa del bene. Sabato pomeriggio, alle 16, il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze sarà il palcoscenico di un concerto benefico ... lanazione.it

Musica oggi: globale nei mezzi, tribale nelle esperienzeHo chiesto a un gruppo di giovani tra i ventiquattro e i trent’anni se conoscessero un progetto musicale che si chiama LSR/CITY. Mi hanno guardato con educata perplessità e mi hanno risposto di no. Ci ... varesenews.it

«La cosa più bella ed emozionante che abbiamo vissuto tutti noi cantanti oggi è stato quando il nostro presidente ci ha detto che la musica pop, la musica popolare italiana è una parte importante della cultura del nostro paese». Carlo Conti e il gruppo di artisti facebook

La grande musica del cinema italiano a Tallinn! 7–8 febbraio | EMTA Il Bonporti Ensemble & Orchestra (Italia) in concerto con le più iconiche colonne sonore italiane. Ingresso libero #ItaliaInEstonia #FilmMusic x.com