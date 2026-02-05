la visita del capo dello stato mattarella al villaggio olimpico di milano

Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio Olimpico di Milano, dove ha incontrato le atlete e gli atleti della Nazionale italiana. Durante l'incontro, ha rivolto loro parole di incoraggiamento, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla propria crescita personale. La figlia Laura era presente e ha condiviso un messaggio semplice ma forte: “La prima competizione è con se stessi, ricordatevelo sempre.” Gli atleti hanno ascoltato con attenzione, consapevoli che queste parole arrivano in un momento importante della loro preparazione.

