Nicole Minetti il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la grazia

Il Quirinale ha inviato una comunicazione al ministero della Giustizia chiedendo chiarimenti sui requisiti necessari per ottenere la grazia. La richiesta riguarda specificamente il caso di Nicole Minetti, e si concentra sulla documentazione e le procedure previste dalla normativa italiana. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali in merito alla richiesta di approfondimento.

Con una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole Minetti. "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsita degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza - Si legge nella lettera - Su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la grazia Notizie correlate Nicole Minetti, concessa la grazia. Il Quirinale: “Motivi di salute di un familiare”Secondo quanto anticipato da ‘Mi manda Rai3’, Nicole Minetti, ex Consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per... Leggi anche: Nicole Minetti: annullata la pena, ha ricevuto la grazia da Sergio Mattarella. Il Quirinale fa chiarezza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Mattarella ha graziato Nicole Minetti per motivi umanitari; Non vendetta ma giustizia, giù le mani dalla grazia: le polemiche sterili su Minetti e il senso umanitario; Grazia presidenziale a Nicole Minetti: perché il Quirinale non ha comunicato il provvedimento. Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la graziaCon una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole Minetti. In riferimento al decreto di concessione della ... iltempo.it Dopo la grazia, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: Fare verifiche su Nicole MinettiIl presidente Mattarella chiede con urgenza la verifica della fondatezza di indiscrezioni pubblicate da Il Fatto Quotidiano ... huffingtonpost.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui chiede di verificare se le notizie che continuano a uscire in merito a Nicole Minetti, alla quale il presidente Sergio Mattarella ha concesso la gr - facebook.com facebook La grazia a Nicole Minetti e la doppia firma sul pasticcio sicurezza. Due brutti scivoloni. Inusuale per chi ci aveva abituato a non sbagliarne una. #Mattarella x.com