La Grazia a Minetti è un caso

La decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti, avvenuta il 18 febbraio, ha causato reazioni e discussioni nel mondo istituzionale. La comunicazione ufficiale è stata inviata a via Arenula, suscitando attenzione e polemiche tra gli addetti ai lavori. La vicenda si inserisce nel quadro delle decisioni di clemenza prese in ambito giudiziario e ha aperto un dibattito sul ruolo e le implicazioni di tali provvedimenti.

Quella recapitata a via Arenula non è una semplice lettera, ma una bomba istituzionale innescata dalla grazia concessa lo scorso 18 febbraio a Nicole Minetti. Di fronte alle presunte falsità sollevate da un’inchiesta a puntate del Fatto Quotidiano, il Quirinale è irritato e, mettendo tutto nero su bianco, chiede formalmente conto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il capo dello Stato vuole sapere se l’istruttoria sia stata accurata e se la base giuridica della firma che ha posto in calce fosse solida, poiché il provvedimento ha di fatto cancellato le condanne dell’ex igienista dentale di Berlusconi a 3 anni e 11 mesi (per favoreggiamento della prostituzione e peculato nei processi Ruby ter e Rimborsopoli).🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Giusta la Grazia Nicole Minetti

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