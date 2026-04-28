Dopo la vittoria della promozione, il patron ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La squadra giocherà le partite di Eccellenza a Treia e si prepara a rafforzarsi per essere competitiva. Ha inoltre annunciato la necessità di investimenti da parte dell’amministrazione per allestire una formazione di alto livello. La società si impegna a costruire una squadra all’altezza delle aspettative.

"Vogliamo essere protagonisti pure in Eccellenza che giocheremo a Treia, ma servono investimenti dall’Amministrazione". Fabio Giulianelli, amministratore delegato Gruppo Lube, guarda avanti dopo avere vinto il campionato di Promozione. "Parteciperemo al massimo torneo regionale – anticipa – per essere protagonisti, non dico per vincerlo perché questo è un qualcosa di imprevedibile. Si pensi a quest’anno, non abbiamo mai perso ma siamo arrivati primi con un punto di vantaggio sulla seconda. In Eccellenza ci saranno 3-4 realtà ambiziose e noi vogliamo essere tra quelle". Giulianelli, ma dove giocherete? "A Treia perché l’impianto è ancora sufficiente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La gioia del patron Giulianelli dopo la vittoria della Promozione. L’Aurora giocherà a Treia: "Faremo una squadra al top»

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