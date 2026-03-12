Coppa Italia Promozione L’Aurora Treia corsara Sconfigge l’Azzurra Colli e conquista la finale

Nella partita di Coppa Italia Promozione, l’Aurora Treia ha vinto 1-0 contro l’Azzurra Colli, conquistando così l’accesso alla finale. La squadra ha schierato Marcucci, Marucci, Acciarri, D’Amicis, Felicetti, Filipponi, Angelini, Spadoni, Esposito, Salvucci e Bocci. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o sui marcatori.

Azzurra Colli 0 Aurora Treia 1 AZZURRA COLLI: Marcucci, Marucci, Acciarri, D'Amicis, Felicetti, Filipponi, Angelini, Spadoni, Esposito, Salvucci, Bocci. A disp.: Filiaci, Candellori, Cardinali, Sabatini, Gabrielli, Ciotti, Pampano, Contartese, Galli. All.: Alfonsi. AURORA TREIA: Giachetta, Gabrielli (55' Palladini), Dominino, Giuliodori, Ballanti (45' Orlietti), Tavoni, Guglielmo (45' Calamita), Guzzini, Chornopyshchuk (85' Bartolini), Cirrottola, Seye (65' Borrelli). A disp.: Testa, Alla, Lamri, Mazzoni. All.: Ricci. Arbitro: Dovesi di Ancona. Rete: 3' Cirrottola. Note: espulsi Sabatini e Palladini. L'Aurora Treia espugna, per la seconda volta in stagione, il "Colle Vaccaro" di Colli del Tronto e battendo 0-1 l'Atletico Azzurra Colli si qualifica per la finale di Coppa Italia Promozione dove sfiderà la Castelfrettese.