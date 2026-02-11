L’Aurora Treia parte con i favori del pronostico nella corsa all’Eccellenza. La squadra riesce a mantenere alta la concentrazione nonostante le assenze per squalifiche e infortuni, dimostrando di avere un gruppo solido e pronto a lottare fino alla fine. La sfida promette emozioni e colpi di scena, con i tifosi pronti a sostenere la propria squadra.

"L’Aurora Treia è favorita nella corsa all’Eccellenza perché riesce a sopperire a squalifiche e infortuni". È quello che pensa Francesco Nocera, allenatore della Palmense, nell’avvincente lotta per la vittoria finale del campionato di Promozione. L’Aurora deve fare i conti con l’Azzurra Colli. "In effetti quest’ultima – aggiunge – sta facendo un grandissimo torneo e può riprendersi la vetta, del resto le squadre sono divise da 3 punti, c’è anche lo scontro diretto (21 marzo) e quel giorno sarà emessa la sentenza". L’Azzurra Mariner sembra quindi essere fuori da giochi. "Non direi proprio tagliata fuori, mancano 9 gare e ci sono quindi a disposizione 27 punti, ma effettivamente le due squadre che le stanno davanti hanno maggiori chance". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. "Appassionante sfida per la vittoria finale. Favorita l’Aurora Treia»

La partita di Promozione tra Azzurra Colli e Aurora Treia si avvicina.

