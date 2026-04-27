Il 27 aprile 2026, la presidente della Commissione Europea ha incontrato i rappresentanti dei conservatori tedeschi a Berlino. In questa occasione, il blocco guidato da un leader conservatore ha presentato un elenco di 27 richieste mirate a ridurre la burocrazia all’interno dell’Unione Europea. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni tra le istituzioni europee e i partiti conservatori tedeschi, con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative.

? Cosa sapere Von der Leyen incontra i conservatori tedeschi a Berlino il 27 aprile 2026.. Il blocco di Merz propone 27 richieste per ridurre la burocrazia dell'Unione Europea.. A Berlino, lunedì 27 aprile 2026, Ursula von der Leyen e i vertici dei conservatori tedeschi hanno cercato di smorzare le tensioni riguardanti la riduzione della burocrazia europea, nonostante la pressione esercitata dal blocco di Friedrich Merz per un taglio radicale delle norme comunitarie. L’incontro avvenuto nella capitale tedesca ha la Presidente della Commissione europea tentare una linea di convergenza con i politici della destra tedesca. L’obiettivo dichiarato è allineare gli obiettivi di Bruxelles con le necessità del sistema produttivo tedesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Burocrazia UE: la sfida di Von der Leyen contro i tagli di Merz

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