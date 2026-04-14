L' oro del capitale umano | la nuova strategia di redemption dei talenti in Italia

Il mercato del lavoro italiano sta vivendo un periodo di cambiamenti significativi, con nuove strategie mirate a recuperare talenti e a valorizzare le competenze. Recentemente, sono state adottate iniziative per attrarre e trattenere professionisti qualificati, rispondendo alle sfide di un panorama economico in evoluzione. Queste mosse si inseriscono in un quadro più ampio di riforme e interventi volti a rafforzare la qualità delle risorse umane nel paese.

Roma, 14 aprile 2026 – Il mercato del lavoro italiano sta attraversando una metamorfosi senza precedenti. Non siamo più nell’epoca della semplice “ricerca del posto fisso”, ma in quella della caccia all’oro delle competenze. Il fenomeno del Redemption dei talenti, ovvero lo sforzo strategico delle aziende per trattenere le proprie figure chiave ed evitare che cedano alle lusinghe della concorrenza o dell'estero, è diventato il dossier principale sulle scrivanie dei Chief People Officer. Perché sta succedendo? Il motivo è una combinazione esplosiva di scarsità demografica e mismatch di competenze. Con l’invecchiamento della popolazione, il bacino di giovani professionisti si restringe.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'oro del capitale umano: la nuova strategia di redemption dei talenti in Italia Leggi anche: L’Italia del rugby è diventata grande: fuga di talenti e crisi dei club, le ombre da risolvere per non sprecare l’epoca d’oro Questione di capitale (umano). La Pa che serve all’Italia spiegata da ZangrilloInvestimenti e buone intenzioni non bastano se non c’è una Pubblica amministrazione all’altezza della situazione.