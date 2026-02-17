Napoli per due giorni capitale dell’hospitality | focus su AI bioarchitettura e capitale umano
Napoli diventa protagonista dell’hospitality per due giorni a causa della settima edizione di HospitalitySud, che porta nella città esperti e aziende del settore. La manifestazione si svolge giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alla Stazione Marittima, attirando hotel, resort e strutture ricettive di ogni tipo. Partecipanti e fornitori si incontrano per scambiare idee su intelligenza artificiale, bioarchitettura e formazione del personale. La città si trasforma così in un punto di riferimento per il settore turistico e alberghiero.
La Stazione Marittima di Napoli ospita giovedì 19 e venerdì 20 febbraio la settima edizione di HospitalitySud, l'evento professionale che riunisce titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere e case vacanza, insieme alle aziende fornitrici di servizi e prodotti per il settore. La conferenza di apertura, giovedì 19 febbraio alle 10, sarà moderata dal direttore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo, e prevede i saluti di Teresa Armato, assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, e di Ugo Picarelli, fondatore e direttore di HospitalitySud.
Saro Spadaro, esperto nel settore dell'hospitality e del real estate caraibico, analizza come l'intelligenza artificiale stia trasformando il settore e valorizzando il capitale umano.
La banca cooperativa SiciliaBanca ha scelto Patrizia Mancino come nuovo vice direttore generale.
