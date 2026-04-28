la formazione di stefania papa i nomi in corsa nel centrodestra

A Sesto, tre liste supportano Stefania Papa nella sua candidatura a sindaca alle prossime elezioni di maggio. La sfida principale è arrivare al ballottaggio, considerando le difficoltà incontrate dal centrodestra in questa fase. La candidata punta a superare le prove della campagna elettorale in un contesto politico complesso, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza tra gli elettori.

Sono tre le liste a sostegno della candidata sindaca Stefania Papa, che tenterà la difficile impresa di scendere in campo per le elezioni di maggio a Sesto puntando ad un possibile ballottaggio in un contesto non certo semplice, almeno fino ad oggi, per il centrodestra. Non a caso Sesto Fiorentino è conosciuto come Sestograd, un fortino rosso difficile da espugnare. Tra le liste del centrodestra, come già emerso, manca quella della Lega, che non parteciperà dunque con propri candidati al prossimo appuntamento con le amministrative. Cosa che ha destato un certo scalpore. FRATELLI D’ITALIA La prima lista in appoggio di Papa è quella di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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