La corsa a sindaca di Stefania Papa | Punto agli elettori delusi dalla sinistra

Stefania Papa ha annunciato la sua candidatura a sindaca di Sestograd, puntando a conquistare gli elettori insoddisfatti della sinistra. La candidata del centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Noi Moderati, si prepara alle elezioni di maggio. La sua campagna si concentra sull’attrarre voti delusi dal passato politico locale e sulla presentazione di un progetto alternativo. La sfida si annuncia aperta e complessa.

Guidare il centrodestra per le prossime amministrative a ‘Sestograd’. Impresa difficile quella accettata da Stefania Papa sostenuta, per le elezioni di maggio, da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Noi Moderati. Resta fuori ad oggi, almeno in maniera ufficiale, la Lega, tra lo stupore generale. Papa, perché la Lega non la sostiene? "Il motivo dovrebbe essere chiesto alla Lega ma, da colloqui recenti, so che la riorganizzazione del partito dopo l’uscita dell’ex capogruppo Daniele Brunori, richiede tempo. Dobbiamo attendere per sapere se metterà il logo o meno. Il centrodestra è unito, anche se ancora non si sono espresse tutte le compagini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La corsa a sindaca di Stefania Papa: "Punto agli elettori delusi dalla sinistra" Leggi anche: Elezioni a Sesto Fiorentino: sinistra spaccata, la destra (senza la Lega) candida sindaca Stefania Papa Paura di votare: Schlein teme le primarie, a sinistra torna la fobia di far decidere agli elettoriPaura di votare: parafrasando un romanzo di successo di Erica Jong, Elly Schlein torna a tenere banco con la fobia che attanaglia da tempo la... Si parla di: La corsa a sindaca di Stefania Papa: Punto agli elettori delusi dalla sinistra. La corsa a sindaca di Stefania Papa: Punto agli elettori delusi dalla sinistraGuidare il centrodestra per le prossime amministrative a ‘Sestograd’. Impresa difficile quella accettata da Stefania Papa sostenuta, per le elezioni di maggio, da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc ... lanazione.it Sesto Fiorentino, Cdx ha scelto, Stefania Papa sarà candidata sindacoSarà Stefania Papa la candidata sindaco per il centrodestra a Sesto Fiorentino (Firenze). Di fronte a un campo largo che si fa sempre più stretto per fame di potere e posizioni divergenti su temi cen ... controradio.it