Nargi al centro | dialoghi e nomi per la candidatura unitaria nel centrodestra ad Avellino

Questa mattina ad Avellino si è riunito il secondo tavolo di coalizione del centrodestra. I rappresentanti dei partiti hanno discusso nomi e strategie per la candidatura unitaria alle prossime elezioni comunali. La riunione si è concentrata sulla scelta del candidato e sulle alleanze da stringere per raccogliere il maggior consenso possibile.

Avellino, 6 febbraio 2026 – Si è svolto oggi il secondo tavolo di coalizione del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative del capoluogo irpino.L'incontro, ospitato presso la sede della federazione di Fratelli d'Italia, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Forza Italia. Avellino, Comunali 2026. Livio Petitto (Forza Italia): "Centro Destra unito, si parte dal nome di Laura Nargi"

