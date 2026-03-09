Fondazione Telethon nel 2025 i ferraresi hanno donato 65mila euro per la ricerca

Nel 2025, i cittadini di Ferrara hanno donato quasi 65mila euro alla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. La somma rappresenta l’impegno della comunità locale nel finanziare progetti scientifici dedicati a queste patologie. La donazione evidenzia la partecipazione della popolazione a iniziative di solidarietà e ricerca medica.

I fondi raccolti sono destinati a tre istituti nazionali. L'assessore: "Grande cuore dei cittadini" Quasi 65mila euro per garantire continuità e sostegno alla ricerca scientifica biomedica sulle malattie genetiche rare targata Telethon. E' questa la somma che testimonia la generosità dei ferraresi nel corso del 2025 a supporto dei tanti progetti di ricerca portati avanti dalla Fondazione, che ben risponde allo slogan ‘L'unione fa la cura’, scelto per promuovere la campagna. Attiva in Italia da 36 anni e presente come Coordinamento Provinciale a Ferrara da 22, dal momento della nascita (2004), i volontari locali hanno raccolto 1. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Malattie genetiche rare, Fondazione Telethon e Regione Lombardia finanziano 27 progetti di ricerca per 7 milioni di euroMilano, 9 febbraio 2026 – Il primo round della seconda edizione (2025-2027) del bando “multi-round” di Fondazione Telethon ha portato alla selezione...

Leggi anche: Ricerca medica, la Fondazione Telethon finanzia l’università di Pisa per un nuovo studio sulla sclerosi tuberosa

Approfondimenti e contenuti su Fondazione Telethon

Temi più discussi: Sofidel e Fondazione Telethon, partner da oltre 10 anni per fare la differenza; Malattie rare: nuovi studi sull'Atassia Spastica nella ricerca sostenuta da Telethon; Fondazione Telethon: CHMP raccomanda il rinnovo illimitato di Strimvelis, prima terapia genica per ADA-SCID; Un dottorato nazionale in medicina di precisione e terapie avanzate.

Il cuore dei ferraresi: oltre 65mila euro in favore delle attività della Fondazione TelethonDove sei: Homepage > Lista notizie > Il cuore dei ferraresi: oltre 65mila euro in favore delle attività della Fondazione Telethon ... cronacacomune.it

Telethon arriva nelle piscine della Circoscrizione 8 con Facciamoli Diventare Grandi!Desk informativi negli impianti Lido e Parri per raccontare ai cittadini i progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare ... torinoggi.it

Carissimi Amici, quest'anno la nostra Associazione aderisce alla campagna di primavera di FONDAZIONE TELETHON Comprando dei buonissimi biscotti e/o cioccolatini potrete sostenere l'AISPH e finanziare i progetti di ricerca di Fondazione Telethon. Per ri - facebook.com facebook

Bando multi-round di Fondazione Telethon: a #unipr uno dei 2 finanziamenti arrivati in Emilia-Romagna. Per il progetto coordinato da Alessandro Bertucci con Claudia Bagni di @unitorvergata #ricerca #parma @Fondaz_Telethon unipr.it/notizie/bando-… x.com