Domotek Volley scende in campo con la fondazione Chops per la ricerca sulle malattie genetiche rare

La Fondazione Chops, presente al match, opera instancabilmente con un obiettivo chiaro e ambizioso: "Sogniamo un mondo in cui le malattie genetiche rare come la Chops possano essere diagnosticate precocemente e guarite." Il PalaCalafiore è stato teatro non solo di una sfida a dir poco spettacolare contro la Terni Volley Academy, ma anche di un incontro ad alto tasso umano e sociale. Una serata speciale, in cui il tifo e la competizione hanno lasciato spazio a un messaggio di solidarietà e consapevolezza. La presenza in campo della Fondazione ha voluto ricordare a tutti che la sfida più importante si gioca ogni giorno lontano dai riflettori: nei laboratori di ricerca e accanto alle famiglie che affrontano patologie complesse. La sindrome Chops è una malattia genetica estremamente rara, il cui nome deriva dalle caratteristiche cliniche che la contraddistinguono. Una patologia che richiede l'attenzione e il supporto di tutta la comunità scientifica e civile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

