La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio | Non capiamo questa scelta chiediamo chiarezza

La Regione Lazio ha deciso di commissariare la Fondazione Piccolomini, generando confusione tra i rappresentanti dell’ente. In una dichiarazione, i responsabili della fondazione hanno espresso il loro disappunto e hanno chiesto spiegazioni riguardo alle ragioni di questa scelta. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi che hanno portato al commissariamento, e al momento non ci sono chiarimenti pubblici in merito.