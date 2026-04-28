La Fondazione Piccolomini commissariata dalla Regione Lazio | Non capiamo questa scelta chiediamo chiarezza
La Regione Lazio ha deciso di commissariare la Fondazione Piccolomini, generando confusione tra i rappresentanti dell’ente. In una dichiarazione, i responsabili della fondazione hanno espresso il loro disappunto e hanno chiesto spiegazioni riguardo alle ragioni di questa scelta. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi che hanno portato al commissariamento, e al momento non ci sono chiarimenti pubblici in merito.
“Quali sono i motivi di questo commissariamento? Stiamo chiedendo chiarimenti. Cosa abbiamo sbagliato? Perchè sono giunti a questa decisione?”. Così a RomaToday ha parlato Antonello Chiappetta consigliere della Fondazione Piccolomini in merito al commissariamento indetto dalla Regione Lazio che.🔗 Leggi su Romatoday.it
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