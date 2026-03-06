Fondazione Santa Lucia | l’offerta della Regione Lazio per il salvataggio

La Regione Lazio, l’Inail e Enea Tech Biomedical hanno presentato un’offerta congiunta per sostenere la Fondazione Santa Lucia. La proposta mira a garantire il futuro dell’istituzione, coinvolgendo diverse realtà pubbliche e private. La presentazione è avvenuta di recente, nel rispetto delle procedure previste, e si inserisce nel quadro degli interventi regionali per il settore sanitario e della ricerca.

Unica offerta da Pisana, Inail ed Enea Tech Biomedical. Per la struttura romana di via Ardeatina, in amministrazione straordinaria dal 2024 e gravata da debiti per 150 milioni di euro, si apre una fase decisiva Già nello scorso agosto la Regione Lazio aveva stanziato 30 milioni di euro per partecipare al salvataggio della struttura. Secondo quanto si apprende, l'offerta passerà ora al vaglio del parere dei commissari, dei creditori e infine del ministero della Salute. Sulla vicenda intervengono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che definiscono importante l'offerta presentata dalla Regione Lazio per il salvataggio della Fondazione Santa Lucia. Le sigle chiedono inoltre l'apertura di un confronto e una costante partecipazione nei processi organizzativi, con l'obiettivo di mantenere i livelli occupazionali e la qualità dei servizi.