La Nigeria fa ricorso alla FIFA per il ‘caso Congo' | vuole prendere il suo posto ai Mondiali 2026
La Nigeria ha presentato un ricorso alla FIFA riguardo al caso Congo, chiedendo di essere ammessa ai Mondiali 2026. La federazione nigeriana sostiene che ci siano state irregolarità nei passaporti dei giocatori della Repubblica Democratica del Congo e non accetta il risultato del giudizio. La disputa riguarda quindi l’assegnazione di un biglietto per la competizione internazionale.
La federazione nigeriana non accetta il verdetto della FIFA e denuncia irregolarità sui passaporti dei giocatori della Repubblica Democratica del Congo. Parte il ricorso: la qualificazione ai Mondiali 2026 resta appesa alla decisione finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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