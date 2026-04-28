La fiera di San Salvatore torna a Sampierdarena | come cambia la viabilità
Domenica 3 maggio, nel quartiere di Sampierdarena, si terrà la tradizionale fiera di San Salvatore. L’evento vede la presenza di circa cento bancarelle di dolciumi e merci varie, che saranno allestite principalmente nei pressi della parrocchia di Santa Maria della Cella, di San Martino e lungo via Giovanetti, nel cuore del quartiere. Per l’occasione, sono previste modifiche alla viabilità locale.
Domenica 3 maggio il quartiere di Sampierdarena ospiterà la tradizionale fiera di San Salvatore, con un centinaio di banchi di dolciumi e merci varie che saranno disposti soprattutto nei pressi della parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino e in via Giovanetti, centro del primitivo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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