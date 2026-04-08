Cos’è successo in Iran stanotte? Nessuna civiltà è stata eliminata ora tregua per 2 settimane

Nelle ultime ore, in Iran si sono verificati eventi che hanno suscitato grande attenzione internazionale. La situazione si è calmata, portando a una tregua di due settimane, dopo un periodo di tensione elevata. Nei giorni precedenti, un'escalation era stata alimentata da dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva minacciato una risposta militare contro il Paese. La paura di un conflitto più ampio aveva coinvolto diverse nazioni.

La paura era ai massimi livelli. Tutto il mondo era in attesa dopo la minaccia di Donald Trump circa l’eliminazione di un’intera civiltà nelle scorse ore, con riferimento all’Iran. Invece, la notte che poteva segnare l’inizio di un conflitto devastante si è conclusa invece con un accordo diplomatico. Donald Trump e il governo iraniano hanno accettato la proposta di mediazione avanzata dal primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif: proroga di due settimane per l’ultimatum fissato dal presidente americano e contestuale riapertura dello Stretto di Hormuz. L’Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco grazie anche all’intervento dell’ultimo minuto della Cina, che ha esortato Teheran a mostrare flessibilità e stemperare le tensioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è successo in Iran stanotte? Nessuna civiltà è stata eliminata, ora tregua per 2 settimane “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha... Leggi anche: Iran, Trump: ‘stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre’ Cosa è successo in Iran e cosa cambia ora: il punto sulla guerra Temi più discussi: Ilaria Salis, controllo in hotel a Roma. Cos'è successo e cosa si sa; Cos'è successo oggi sui mercati: dalla ripresa di Stellantis in Usa all'offerta di Air France per Tap; Grande Fratello Vip 2026: nessun eliminato, Blu e Paola in isolamento; Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa. Cos'è successo oggi sui mercati: dal ko in Borsa di Leonardo all'offerta di Ackman per Universal MusicLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di martedì 7 aprile, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it Matteo Trentin cade al Giro delle Fiandre: ricoverato in ospedale, c’è una frattura. Cos’è successoAGGIORNAMENTO ORE 21.50. Dopo i primi esami svolti nel corso del pomeriggio all'ospedale di Herentals, è emersa la frattura della clavicola. Matteo ... oasport.it Il primo libro di Italy Segreta si interroga su cos'è l'Italia quando si eliminano i cliché. La risposta è un atlante fotografico di 20 regioni e 100 posti segreti tra costa, alture e borghi. Ne abbiamo scelti dieci, i più straordinari, e ve li raccontiamo x.com Cos'è successo https://mdst.it/4t3rVk6 #SportMediaset - facebook.com facebook