Francesco Recine infortunato | stagione finita cos’è successo allo schiacciatore e tempi di recupero

Francesco Recine, lo schiacciatore, si è infortunato durante il terzo set della semifinale d’andata di Challenge Cup. Ha subito la rottura del tendine d’Achille sinistro, che ha provocato la fine della sua stagione. L’incidente si è verificato durante una partita di livello internazionale, e ora si attende di conoscere i tempi di recupero.

Francesco Recine ha accusato la rottura del tendine d’Achille sinistro nel corso del terzo set della semifinale d’andata di Challenge Cup, la terza competizione europea di volley maschile per importanza. Lo schiacciatore di Milano si è infortunato nel corso del confronto vinto per 3-0 da Milano contro l’SK Smirne di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e dunque la sua stagione si è conclusa in anticipo, proprio mentre si stava per entrare nel vivo (i meneghini sono attesi dai quarti di finale dei playoff scudetto contro Verona). I problemi fisici si sono purtroppo susseguiti tra le fila della formazione guidata da coach Roberto Piazza: Rotty e Kreling si erano fermati prima di iniziare il campionato, poi erano arrivate le criticità di Otsuka e ora lo stop di Recine, i cui tempi di recupero devono ancora essere valutati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Temi più discussi: Milano, stagione finita per Recine: confermata la rottura del tendine d’Achille sinistro; Challenge Cup 2026, Milano vince la Semifinale di andata; Pallavolo SL – Milano vince 3-0 ed ipoteca l’accesso in finale, Recine infortunato non ha finito il match; Pallavolo iVolleygram – Francesco Recine: Finisco l’anno con le lacrime sapendo di tornare quello di sempre.

