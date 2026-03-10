Fenice il sovrintendente esalta Beatrice Venezi | Anche Antonia Brico fu discriminata

Il teatro La Fenice conferma la nomina di Beatrice Venezi come sua futura direttrice musicale, con un incarico che inizierà nel 2026 e durerà fino al 2030. Il sovrintendente del teatro ha espresso apprezzamento per Venezi, ricordando anche che Antonia Brico, pioniera nel mondo della direzione d’orchestra, fu oggetto di discriminazioni. La decisione rimane ferma e senza passi indietro.

Nessun passo indietro dalla dirigenza del Teatro La Fenice sulla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale (da ottobre 2026 al 20230), anzi. Nella riunione del consiglio d'indirizzo dell'ente di oggi, i consiglieri hanno fatto sapere di aver «espresso approvazione per la nomina del Maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l’accurata relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi». Un punto già ribadito più volte in questi mesi ma che, alla luce della relazione del sovrintendente, viene caricato anche di un significato politico e sociale pesante. Che potrebbe finire per rinfocolare gli animi nel teatro, dato che le maestranze hanno da sempre negato qualsiasi tipo di sessismo intorno alla critica sulla nomina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

