La Dream domina soffre e vince | 3-0 sul Bari per continuare a sognare

Nella ventiquattresima giornata di campionato, la Dream Volley Nardò ha conquistato una vittoria schiacciante contro la Jbvp Bari, conclusa con un punteggio di 3-0 davanti al proprio pubblico. La squadra ha dimostrato di dominare il match, soffrendo in alcune fasi ma riuscendo comunque a portare a casa i tre punti. L'incontro si è svolto nel rispetto dei regolamenti sportivi e senza incidenti di rilievo.

NARDO' - Vittoria netta della Dream Volley Nardò che nella ventiquattresima giornata di campionato supera, davanti al proprio pubblico, la Jbvp Bari per 3-0. Un risultato frutto di due set dominati, senza storia, coi parziali di 25-17 e 25-11, e una terza frazione che, invece, è stata.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Inghilterra domina il Galles, la Francia soffre ma vinceIl terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, al netto del successo dell’Italia sulla Scozia, conferma la corsa a due in vetta tra Inghilterra e... Leggi anche: Sei Nazioni, Irlanda-Italia: la grande sfida per continuare a sognare