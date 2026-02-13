Sei Nazioni Irlanda-Italia | la grande sfida per continuare a sognare

L’incontro tra Irlanda e Italia nelle Sei Nazioni mette in evidenza la volontà degli Azzurri di confermare il loro buon momento, dopo aver battuto la Scozia. La partita si gioca a Dublino, dove gli irlandesi cambiano sette titolari per cercare di riprendersi dalla sconfitta precedente. Gli azzurri, invece, scendono in campo con la stessa formazione che ha vinto all’ultimo turno, puntando a un risultato storico. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre determinate a mantenere vivo il sogno di una vittoria importante nel torneo.

Gli Azzurri a Dublino con il XV confermato dopo la vittoria sulla Scozia. L’Irlanda cambia sette uomini. Analisi e formazioni ufficiali. Nel cuore del Sei Nazioni di rugby, l’Italia si prepara a una sfida che può dire molto sul proprio percorso. A Dublino gli Azzurri affrontano l’Irlanda con l’obiettivo di dare continuità al successo contro la Scozia e alimentare il sogno di un torneo da protagonisti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su irlanda italia

L’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.

Questa fine settimana si gioca la seconda giornata del Sei Nazioni 2026.

HIGHLIGHTS | Italy v Scotland | A brutal battle and an opening weekend win in Rome!

Ultime notizie su irlanda italia

Argomenti discussi: Italrugby, gli Azzurri convocati per il match contro l’Irlanda; Sei Nazioni, il XV Azzurro per la sfida all'Irlanda. Un solo cambio rispetto alla Scozia; Dove e quando si vede Irlanda-Italia in diretta tv e streaming; Sei Nazioni: l'Italia ritrova Capuozzo e Gesi per la sfida all'Irlanda.

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia a Dublino sfida l’Irlanda per sognareL’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda. All’Aviva ... oasport.it

Dove vedere in tv Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingAppuntamento oggi per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita all’Irlanda. Al Musgrave Park di Cork, con ... oasport.it

Sei Nazioni 2026, Irlanda-Italia: la conferenza prepartita di Gonzalo Quesada x.com

L'Irlanda che sfiderà l'Italia sabato a Dublino #GuinnessM6N #Since1883 - facebook.com facebook