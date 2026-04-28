Venerdì scorso si è tenuto un saluto pubblico per Lia Cigarini nel salone della Libreria delle donne a Milano, un luogo fondato da lei stessa. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno preso parte all'evento, condividendo ricordi e testimonianze. Tra i presenti anche alcune persone non appartenenti al mondo della libreria, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro e l’impegno di Cigarini. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Venerdì scorso ho partecipato con tante altre e anche non pochi altri al saluto a Lia Cigarini, nel salone della Libreria delle donne di Milano fondata da lei, Luisa Muraro e altre mezzo secolo fa. Sul sito della Libreria si possono leggere le belle parole dette da Laura Colombo all’inizio e di chi ha parlato o ha fatto arrivare messaggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La domanda rimossa di Lia Cigarini

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