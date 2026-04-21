Lia Cigarini è morta

Lia Cigarini è deceduta all’età di 89 anni. Era un’avvocata e giurista nota per aver contribuito alla fondazione della Libreria delle donne di Milano. Nel corso della sua carriera, ha avuto un ruolo di rilievo nel movimento femminista contemporaneo. La sua attività ha coinvolto sia il campo legale che quello culturale, lasciando un segno nel panorama femminista italiano.

È morta all’età di 89 anni Lia Cigarini, avvocata e giurista, tra le fondatrici della Libreria delle donne di Milano e tra le protagoniste del pensiero femminista contemporaneo. Cigarini si è spenta nella giornata di lunedì 20 aprile, come ha annunciato la storica realtà nata nel 1975 anche.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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