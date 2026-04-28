Il ministro degli Esteri ha incontrato i rappresentanti del settore florovivaistico durante una visita a Pistoia. L'incontro ha avuto come obiettivo principale l’analisi delle prospettive di sviluppo e delle possibili collaborazioni internazionali per le imprese del comparto. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alle sfide di mercato e alle opportunità di crescita nel contesto della diplomazia economica.

Pistoia, 28 aprile 2026 – L’occasione per rimarcare l’ importanza del settore florovivaistico e cominciare a discutere di strategie per una sua maggiore valorizzazione, è stata offerta dalla visita di ieri del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite dell’Associazione Vivaisti Italiani al parco Gea. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle imprese del comparto, associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali. L’occasione è stata utile per analizzare e approfondire il ruolo del settore vivaistico ornamentale italiano, un’eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo ma che si trova davanti a sfide complesse, a partire da una maggiore valorizzazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La diplomazia economica, Tajani incontra i vivaisti: “Opportunità strategica”

Notizie correlate

Iran, Tajani “Continuiamo a lavorare per far prevalere la diplomazia”ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiuso l’ambasciata in Iran e abbiamo spostato il personale a Baku per ragioni di sicurezza, non abbiamo interrotto le...

Fratelli di Crozza, Tajani e la diplomazia del "non fatelo più"Maurizio Crozza nei panni di Antonio Tajani affronta le crisi internazionali con sanzioni personalizzate che passano da amicizie tolte sui social a...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La sfida del MERCOSUR. Forum economico Italia–America Latina: Tajani a Prato per approfondire le opportunità dell’Accordo con la UE; La diplomazia economica, Tajani incontra i vivaisti: Opportunità strategica; Tajani: va rilanciato il partenariato strategico tra imprese di Italia e Cina. Siglato un piano d’azione per il Made in Italy in China (Il Sole 24 Ore); Il Salone del Mobile ambasciatore del design italiano.

La diplomazia economica, Tajani incontra i vivaisti: Opportunità strategicaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Tajani in missione in Cina tra economia, dossier globali e equilibrio strategicoLa visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in Cina, sebbene pianificata da tempo, si inserisce in un contesto politico non privo di complessità. Le recenti tensi ... formiche.net

Caso Piccinini, Vaccari (Pd) chiede a Tajani e Nordio di intervenire presso le autorità messicane per tutelare i diritti del padre di Nonantola L'ex moglie, di origine messicana, per aver portato nel 2023 nel proprio paese la figlia piccola della coppia con la motiv - facebook.com facebook

Confindustria, allarme energia: «Rischiamo la crisi più grave della storia». Tajani: no uscita unilaterale dal Patto di stabilità x.com