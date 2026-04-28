la destra e la cultura occasione da non sprecare tra caos e ripicche

In un momento di tensioni e ripicche tra le forze politiche di destra, si apre una discussione sulla relazione tra questa area e la cultura. La questione riguarda la possibilità di mantenere la propria identità come elemento vivo, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali, o di fermarsi come un patrimonio statico. La scelta tra innovazione e conservazione si presenta come un passaggio cruciale per la definizione futura del panorama politico.

C'è un momento, nella storia di ogni cultura politica, in cui essa deve scegliere se diventare tradizione viva o museo di se stessa. La destra italiana, e più in generale quella europea, sta attraversando quel momento con una curiosa combinazione di euforia e cecità. Il problema non è la mancanza di idee e tanto meno la mancanza di maestri. Del Noce, Schmitt, Eliot, Scruton. Von Hayek, Von Mises, Popper. Croce, Longanesi, Prezzolini. Un pantheon eccellente, estremamente vario, che trova la sua ragione d'essere nella convinzione comune che il conservatore, come diceva Prezzolini, sia l'uomo del dopodomani, che ci porterà nel futuro senza cadere nell'abbaglio del progressismo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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