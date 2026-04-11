cuore e convinzione una grande occasione da non sprecare

Pistoia è la città in cui vivo e lavoro da sempre, e in queste poche righe voglio raccontare di un evento importante che si svolge nelle prossime settimane. Si tratta di un’occasione che coinvolge diverse realtà locali e che potrebbe portare a novità significative per il territorio. Tutti sono invitati a partecipare e a seguire gli sviluppi che interesseranno la comunità nei prossimi mesi.

Pistoia è la città in cui vivo e lavoro da sempre, ed è anche per questo che in queste poche settimane abbiamo sentito così forte, nelle strade, nelle piazze, nei quartieri, dalla piana alla montagna, l’entusiasmo di migliaia di persone che vogliono esserci e tornare a credere che questa città possa cambiare davvero. La nostra città è isolata e non possiamo abituarci a vedere saracinesche che si abbassano, attività che si spengono e opportunità che si perdono. Dopo nove anni non bastano più parole rassicuranti, toni giusti o formule ben confezionate. Pistoia ha bisogno di una svolta vera, fatta di serietà, presenza e risposte concrete ai problemi quotidiani delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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How to Stay Consistent and Motivated

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