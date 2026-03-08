Pronostico Lens-Metz | occasione da non sprecare

La partita tra Lens e Metz si disputerà domenica alle 15:00, valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà scendere in campo le rispettive squadre con le probabili formazioni. Sono disponibili notizie, statistiche e pronostici relativi all'incontro.

Lens-Metz è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nell'anticipo del venerdì il Monaco ha fatto lo sgambetto al PSG capolista ed il Lens, unica squadra che può insidiare il primato dei campioni di Francia e d'Europa in carica, adesso ha un'occasione enorme. Una di quelle da non farsi assolutamente scappare. I giallorossi, infatti, affrontano il fanalino di coda Metz, la principale candidata alla retrocessione in Ligue 2, ed in caso di vittoria si riporterebbero a -1 dalla corazzata di Luis Enrique, quest'anno meno famelica del solito, soprattutto per quanto riguarda la Ligue 1.