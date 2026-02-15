Il referendum sulla giustizia e tutta la propaganda che mistifica a destra e sinistra

Il referendum sulla giustizia, promosso dai politici, si trasforma in una battaglia politica più che in una reale riforma del sistema. Entrambe le parti usano slogan e accuse per influenzare l’opinione pubblica, nascondendo spesso le vere motivazioni. I partiti cercano di conquistare consensi, anche a costo di distorcere i fatti e semplificare le questioni più complesse. Una campagna che si svolge tra dichiarazioni provocatorie e campagne di disinformazione.

È sempre più evidente che il referendum sulla giustizia ha poco a che fare con quest’ultima: è una questione puramente politica, e non nel senso nobile del termine, ma nel senso della partita di calcio in cui pur di schiacciare l’avversario si ricorre a qualsiasi fallo e scorrettezza. Entrambe le fazioni, infatti, e in particolare i due principali partiti politici che le rappresentano, stanno mettendo in atto una campagna di disinformazione e di delegittimazione della posizione altrui che solo qualche anno fa sarebbe stata impensabile - nonstante già fossimo abituati alle porcherie disoneste della politica.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

La destra vince il referendum sulla giustizia, mentre la sinistra resta ai margini.

