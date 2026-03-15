Francesco si laurea in informatica l' orgoglio di Autismo Abruzzo onlus | Continueremo ad accompagnarlo nella ricerca del lavoro

Un giovane ha recentemente conseguito la laurea in informatica, portando avanti con determinazione un percorso di studi. L’associazione dedicata all’autismo ha espresso orgoglio per questo risultato e ha annunciato che continuerà a sostenere il giovane nella ricerca di un’occupazione. La laurea rappresenta un passo importante nel suo percorso di integrazione e crescita personale.

Il neo dottore ha 29 anni ed è di Guardiagrele. "Soddisfazione per la laurea e per un percorso che dimostra quanto inclusione e sostegno possano aprire nuove opportunità" Dall'autismo alla laurea: un traguardo di impegno, determinazione e inclusione che merita di essere festeggiato insieme. Così Autismo Abruzzo onlus celebra Francesco Liberatoscioli, 29ene di Guardiagrele, neo laureato in Informatica all’Università degli studi dell’Aquila raggiungendo un traguardo importante che rappresenta non solo una grande soddisfazione personale, ma anche un segnale concreto di quanto opportunità, sostegno e determinazione possano aprire la strada a percorsi di crescita e autonomia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Carenza di un farmaco, l’allarme di Autismo Abruzzo: “Pazienti con epilessia e autismo lasciati soli”Autismo Abruzzo segnala con urgenza una grave criticità che coinvolge pazienti adulti con epilessia e disturbi dello spettro autistico. La Nazionale Attori in campo a Taormina per l’Associazione Autismo onlus di Nizza di SiciliaI volti più noti di cinema, tv e teatro saranno impegnati in un tour per conoscere i territori colpiti dal ciclone Harry. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Autismo Abruzzo Argomenti discussi: Tanti auguri per la laurea di Francesco!. Autismo Abruzzo festeggia la laurea di Francesco in Informatica all’Università dell’AquilaIl percorso di Francesco dimostra che risultati ambiziosi possono essere raggiunti quando le persone vengono messe nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità. ... laquilablog.it Autismo Abruzzo: la storia di Francesco neo dottore in InformaticaFrancesco è dottore in Informatica. Si è laureato oggi all’Università degli Studi dell’Aquila, raggiungendo un traguardo importante che rappresenta non solo una grande soddisfazione personale, ma anch ... rete8.it