La denuncia di Autismo Abruzzo | Negato ad un ragazzo autistico il progetto Vita Indipendente fatto gravissimo

Da ilpescara.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Autismo Abruzzo onlus ha espresso severa condanna dopo la decisione di negare a un ragazzo autistico l'accesso al progetto regionale “Vita Indipendente”, nonostante fosse stato riconosciuto con un'invalidità del 100%. La situazione ha suscitato forti critiche da parte dell'organizzazione, che ha definito il caso gravissimo. La misura regionale, destinata a favorire l'autonomia delle persone con disabilità, è stata rifiutata senza motivazioni chiare.

Dura condanna e critica da parte dell'associazione Autismo Abruzzo onlus dopo il caso del ragazzo autistico a cui è stata negato l'accesso alla misura regionale “Vita indipentente" nonostante il 100% di invalidità certificata. La motivazione è stata “escluso per patologia”."Una dicitura che non.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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