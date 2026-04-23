La denuncia di Autismo Abruzzo | Negato ad un ragazzo autistico il progetto Vita Indipendente fatto gravissimo

L'associazione Autismo Abruzzo onlus ha espresso severa condanna dopo la decisione di negare a un ragazzo autistico l'accesso al progetto regionale “Vita Indipendente”, nonostante fosse stato riconosciuto con un'invalidità del 100%. La situazione ha suscitato forti critiche da parte dell'organizzazione, che ha definito il caso gravissimo. La misura regionale, destinata a favorire l'autonomia delle persone con disabilità, è stata rifiutata senza motivazioni chiare.

Dura condanna e critica da parte dell'associazione Autismo Abruzzo onlus dopo il caso del ragazzo autistico a cui è stata negato l'accesso alla misura regionale “Vita indipentente" nonostante il 100% di invalidità certificata. La motivazione è stata “escluso per patologia”."Una dicitura che non.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Introvabile il farmaco per l'epilessia adatto a pazienti non collaboranti, Autismo Abruzzo denuncia: "Rischi per la salute"L'unico farmaco antiepilettico adatto all'assunzione da parte di pazienti non collaboranti è introvabile, mettendo a rischio la salute di centinaia...

Autismo Abruzzo Aps e Ssd Trisi firmano la convenzione per il progetto su calcetto e inclusione a MontesilvanoA partire dale 15 aprile con la convezione siglata fra le parti, per un sabato al mese fino al 31 luglio bambini e ragazzi nello spettro autistico,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Autismo: aumentano strutture e risorse, piano triennale della Regione; Autismo, ad Avezzano confronto tra istituzioni, professionisti e associazioni su servizi e inclusione; Strage di 10 lupi in Abruzzo: LNDC sporge denuncia e lancia un appello a chiunque abbia informazioni utili; Regione Abruzzo, la nota: Piano regionale autismo: in aumento i posti nella provincia dell’Aquila.

Autismo, l’Abruzzo rafforza la rete: più posti, ambulatori e fondi entro il 2026Autismo, l’Abruzzo rafforza la rete. Il piano definisce in modo dettagliato le prestazioni ambulatoriali posti letto nelle strutture ... laquilablog.it

Social Aut 2.0, calcetto e inclusione per i ragazzi con autismoAutismo Abruzzo APS e SSD TRISI firmano la convenzione. Si parte un sabato al mese al Centro Sportivo Trisi di Montesilvano ... ekuonews.it

Si è conclusa la mobilità a Siviglia del gruppo Autismo Abruzzo onlus, un’iniziativa che ha visto la nostra Associazione LKL impegnata nell'organizzazione di un percorso di crescita e scambio internazionale. Il bilancio dell'esperienza è estremamente positivo, - facebook.com facebook