A Roma debutta “The Trauma Show”, un nuovo format teatrale che combina introspezione, performance e temi contemporanei. La rappresentazione si terrà al Teatro Garbatella dal 17 al 20 marzo 2026, con una finale programmata per il 10 aprile. La produzione si concentra sull’esplorazione delle fragilità moderne attraverso un linguaggio artistico diretto e coinvolgente.

Roma accoglie un nuovo format teatrale capace di coniugare introspezione, performance e contemporaneità: The Trauma Show, in scena presso il Teatro Garbatella dal 17 al 20 marzo 2026, con una finale prevista il 10 aprile. Più che uno spettacolo tradizionale, si tratta di un vero e proprio contest che mette al centro l’esperienza umana nelle sue forme più intime e, spesso, più difficili da raccontare, offrendo anche agli artisti emergenti la possibilità di mettersi in gioco in un contesto strutturato e professionale. Il progetto si distingue per una formula originale e aperta alla partecipazione: attori e performer possono candidarsi portando un monologo – inedito o adattato – che affronti il tema del trauma, scegliendo un registro drammatico o comico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - “The Trauma Show”: quando il teatro dà voce alle fragilità contemporanee

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