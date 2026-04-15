Estetiche contemporanee mostra di Tapparini e Giardina dedicata alle donne

Estetiche contemporanee è il titolo della nuova mostra, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, ideata dal maestro Vittorio Tapparini sulla scia del suo recente studio sul mondo femminile per la necessità di rimettere al centro della storia contemporanea le istanze e lo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Linee Contemporanee, installazione fotografica dedicata a VassalloSarà giorno di cuspide venerdì 30 gennaio, presso gli spazi di Linee Contemporanee, siti in Salerno alla via Parmenide 39, dove si incroceranno i...

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