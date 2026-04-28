la crisi iraniana vista da pyongyang

Il regime nordcoreano ha commentato l’attacco statunitense all’Iran, affermando che questa azione sottolinea la rilevanza delle alleanze strategiche tra i due paesi e la determinazione a resistere alle pressioni esterne. La dichiarazione ufficiale evidenzia come l’attacco rafforzi la collaborazione tra i governi di Pyongyang e Teheran, e sostiene che si tratta di un esempio della volontà condivisa di opporsi alle politiche degli Stati Uniti.

Il 19 aprile la Corea del Nord ha testato con successo cinque missili balistici tattici, lanciandoli probabilmente da un’importante base di sottomarini base vicino a Sinpo, sulla costa orientale. Solo undici giorni prima aveva testato altri missili balistici a corto raggio, lanciandoli verso il mare Orientale (come le Coree chiamano il mar del Giappone), e altri ancora ne aveva sparati a marzo. Ogni volta che Pyongyang fa questi test si parla di “provocazioni” e del messaggio che Kim Jong-un vuole dare al resto del mondo, principalmente ai suoi nemici – Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. E si tiene meno conto di un fatto elementare: si tratta prima di tutto di test, e ogni missile lanciato con successo è un passo avanti del governo nordcoreano verso il rafforzamento del suo arsenale e della sua capacità offensiva.🔗 Leggi su Internazionale.it

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North Korea Backs Iran's New Supreme Leader as Trump Threatens & Missiles Fly

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