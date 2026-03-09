La crisi iraniana è un' incognita per Pyongyang

La crisi iraniana ha suscitato una reazione decisa da parte della Corea del Nord, che ha condannato l’attacco israeliano-americano contro l’Iran. Nonostante le parole dure, resta da capire quale sia davvero la posizione ufficiale di Pyongyang su questa vicenda, senza ipotesi o interpretazioni, limitandosi ai fatti pubblicamente dichiarati dal regime di Kim Jong-un.

L’attacco israelo-americano contro l’Iran ha innescato la reazione piccata della Corea del Nord. Ma, al di là della retorica, qual è la vera posizione di Pyongyang su questo dossier? A prima vista, la condanna del regime di Kim Jong-un sembrerebbe inappellabile. Il governo nordcoreano ha detto che l’offensiva israelo-americana contro Teheran “costituisce un atto di aggressione del tutto illegale e la forma più vile di violazione della sovranità nella sua natura”. Non bisogna del resto trascurare che, nel 2024, Pyongyang inviò in Iran una propria delegazione: il che fece sospettare che, al di là della volontà di diminuire l’isolamento internazionale, Kim Jong-un puntasse a una cooperazione in materia di energia nucleare. 🔗 Leggi su Laverita.info

